Reggina, Inzaghi: “Voglio difendere i miei giocatori dal fuoco amico, prendetevela con me. I tifosi hanno capito. 10 sfide per il nostro sogno”

“Bisogna vedere come si perde. Non ero un pazzo quando ho chiesto tre anni di contratto. Pensavo che bisognasse fare un percorso, imparando ad affrontare momenti difficili. Ci siamo dimenticati che abbiamo cambiati venti giocatori e che siamo partiti un mese dopo gli altri. Non vogliono essere giustificazioni, ma questa squadra fino ad ora ha fatto bene. Siamo dispiaciuti per le ultime sconfitte, ma non per quello che la squadra ha dato”.

Pippo Inzaghi ha commentato così il momento negativo che la Reggina sta vivendo. Sette sconfite in nove partite hanno creato qualche malumore.

“Cerco – ha spiegato il tecnico – sempre di difendere i miei giocatori dal fuoco amico. Andare a cercare sempre un colpevole è una cosa che non piace affatto. Prendetevela con me. Questi ragazzi si stanno giocando un sogno, quello che per noi era essere dove siamo. Al di là di quello che leggo, andando in giro capisco che invece questi ragazzi sono benvoluti. La curva e lo stadio sono stati fantastici contro il Parma. Ci hanno incitato e poi ci hanno applaudito perché hanno capito che avevamo dato tutto e ce l’eravamo giocati alla pari con il Parma. Dobbiamo ripartire da queste certezze”.

E sul futuro: “Abbiamo dieci sfide per il nostro sogno. Giochiamo sereni, tranquilli e cerchiamo di invertire la rotta. Da questo momento se ne esce giocando come abbiamo fatto l’ultima partita. Su 28 turni di campionato abbiamo sbagliato Cosenza, primo tempo a Venezia e secondo tempo contro il Frosinone. Stiamo creando un percorso. A fine stagione vedremo chi si meriterà di restare alla Reggina. Ho ogni giorno le idee sempre chiare. Abbiamo un precedente e una società ambiziosa. Se perdiamo una partita non ci mettiamo tutti in discussione. A gennaio per tanti motivi abbiamo, per i debiti antencedenti, abbiamo dovuto fare determinate cose. A giugno potremo mettere giocatori importanti per costruire una mentalità vincente e arrivare dove vogliamo arrivare”.

All’orizzonte la sfida con il Perugia: “Ci aspetta un match su un campionato tosto. Ho chiesto alla squadra di giocarsi quest’ultimo scorcio di campionato con il sorriso”.