Il 16 aprile il primo Torneo Interregionale di Padel a Reggio Calabria

Domenica 16 aprile presso le accoglienti strutture cittadine dell’*Apan Hotel* e del *Castiglia Padel Center*, si terra’ il primo Torneo Interregionale di Padel a Reggio Calabria.

Il Torneo “Open”, vedrà scontrarsi i giocatori più qualificati di tutta la Calabria e della Sicilia.

*Il Montepremi in palio per i finalisti sarà di € 1000,00 in denaro*.

Il Progetto nasce dal binomio tra la CPM, ente organizzatore del torneo, e le concessionarie *York Auto Vumbaca* e *Vumbaca Auto*.

Proprio per celebrare l’uscita della nuova nata in casa Jeep, il torneo prenderà il nome di “*Avenger Tournament*”, dando così ai partecipanti ed al nutrito pubblico che si attende per l’occasione, la possibilità di osservare da vicino la vettura che verra’ messa in esposizione.

La CPM tiene particolarmente a ringraziare i partner della manifestazione, le Concessionarie Vumbaca, *Amaro Kordax* e *TCP* per l’entusiasmo e la collaborazione concessa per questo Torneo che vedrà affrontarsi, per la prima volta a Reggio Calabria, i migliori giocatori delle “Due Sicilie”.