Da marzo ripartono i corsi gratuiti per “organizzatore di eventi” e di “euro-progettazione e gestione d’impresa culturale” del progetto New Theatre Training

Proseguono le iniziative del progetto culturale e artistico “N.T.T. – New Theatre training” nella città di Reggio Calabria, nell’ambito del bando “Reggio Resiliente” del Comune di Reggio Calabria e cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020. Il progetto ideato e promosso dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” attraverso la sua struttura che concilia formazione e lavoro rappresenta un processo virtuoso di promozione e stimolo alla creazione di nuove imprese sociali, e nello specifico di start up culturali e creative. La formazione teorica e pratica dei corsi e laboratori del progetto è indirizzata a sviluppare una nuova cultura imprenditoriale, votata all’innovazione e incline a sfruttare le opportunità riservate dallo sviluppo tecnologico, attraverso nuovi modelli di business basati sulla centralità degli strumenti digitali, nell’epoca del Covid19 che possano garantire al pubblico una fruizione in totale sicurezza delle attività artistiche e culturali, ma anche consentire una fruizione a distanza. Il progetto intende sviluppare percorsi “modulari” di formazione volti ad accompagnare l’avvio e lo sviluppo di attività e progetti futuri con particolare attenzione alla sostenibilità, al sistema di funzionamento e di gestione, al marketing e alle risorse e competenze professionali partendo dalla definizione dell’identità distintiva e dal posizionamento nel contesto di riferimento dell’impresa. Al fine di incentivare e promuovere la creazione e la nascita di nuove imprese e professionisti del settore sono previsti a partire da marzo 2023 a Reggio Calabria, corsi e laboratori di formazione specifici: corso di euro-progettazione e gestione d’impresa culturale, corso per organizzatore di eventi, corso di Tecnico dello Spettacolo. Inoltre, sempre nell’ambito della formazione artistica è prevista l’attivazione di corso di teatro e di street art come strumenti di rigenerazione urbana e coinvolgimento sociale delle comunità presenti nella periferia urbana.

Dal 3 marzo prenderà il via nuovo corso “per organizzatore di eventi”, giunto alla quinta edizione, e rivolto a professionisti, associazioni, enti e giovani (neet/ disoccupati/ studenti) che vogliano conseguire questa speciale e innovativa professionalità molto richiesta negli ultimi anni da enti pubblici e aziende private. Il corso darà la possibilità, attraverso 36 ore di lezioni teoriche e pratiche, di acquisire le nozioni fondamentali per diventare autonomi nella gestione della propria attività a livello manageriale e promozionale. I temi principali trattati nel corso saranno: il management e la gestione d’impresa, la progettazione culturale e sociale, la comunicazione e il marketing, la sicurezza negli eventi e gli aspetti gestionali e finanziari di un progetto. Le attività del corso si svolgeranno fino a luglio 2023 presso la Sala Allegra Tribù di Reggio Calabria, con lezioni in modalità mista (frontali e online) con esperti del settore ed un tirocinio formativo di 15 ore presso enti pubblici e privati in occasione di eventi culturali e artistici promossi sul territorio calabrese.

Dal 17 marzo, invece, sarà avviato il corso di “Euro-progettazione e gestione d’impresa culturale” con 40 ore di lezione frontale e 10 ore (frontali e online) di accompagnamento e assistenza personalizzata “one to one” per la stesura di un piano d’impresa culturale. Il percorso didattico attraverso le lezioni tenute da esperti del settore vuole approfondire le opportunità di finanziamento messe a disposizione dall’Unione Europea e gli aiuti di stato e ad acquisire le competenze necessarie per redigere, monitorare e rendicontare progetti altamente competitivi. Nelle lezioni saranno approfondite anche le opportunità finanziarie (INVITALIA – Cultura Crea / Smart & Start / Resto al Sud) e fiscali per la creazione di un’impresa culturale e creativa o di una startup innovativa, facendo attenzione a tutti gli aspetti gestionali e organizzativi necessari alla crescita e allo sviluppo di un’impresa nei territori del meridione. I corsi prevedono il rilascio di un attestato di partecipazione per chi avrà frequentato il 75% delle lezioni e sostenuto il test finale. Per iscriversi gratuitamente ai corsi e richiedere informazioni è necessario inviare un’e-mail a info@calabriadietrolequinte.it o consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it. Le iscrizioni per il corso di organizzatore di eventi ed euro progettazione si chiudono entro il 28 febbraio 2023.