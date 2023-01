Verso Reggina-Ternana, Inzaghi “Dobbiamo essere più bravi a fare gol”. Le ultime su Canotto e Santander

“Dobbiamo essere più bravi nel fare gol”. Lo ha detto Pippo Inzaghi alla vigilia di Reggina-Ternana, partita in cui gli amaranto proveranno a riscattare il ko interno subito ad opera della Spal. “La squadra – ha evidenziato il tecnico – si è allenata bene”.

La Reggina affronterà la Ternana senza Menez. Canotto e Santander hanno avuto problemi in settimana, ma ad oggi solo il paraguagio è in dubbio. Per il primo resta il ballotaggio con Ricci. “Deciderò – ha spiegato il tecnico amaranto – domani”

Altro dubbio riguarda chi giocherà in porta. Colombi, fino ad ora, è stato il titolare, ma nel mercato di gennaio è arrivato Contini. “Lo abbiamo voluto – ha evidenziato Inzaghi – e Colombi ha fatto bene. Sarà una scelta difficile”.

Nessun dubbio, invece, su chi giocherà al centro dell’attacco, cioè Gori. “Se lo merita” ha chiarito l’allenatore.