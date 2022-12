A Polistena torna la grande musica con Marcotulli-Varela duo

MARCOTULLI-VARELA DUO DOMENICA 18 DICEMBRE ORE 21:30 LSS THEATER Un viaggio avventuroso tra Rita Marcotulli e Israel Varela, alla ricerca di quei suoni che sono alla base di tutta la storia del jazz passando per sonorità ritmiche del flamenco, arabo e della musica indiana.

Con una artista che ha avuto riscontri più che positivi con Pat Metheny, Pino Daniele, Palle Danielson, e anche nel mondo del cinema (Ciak d’Oro, Nastro d’Argento e David di Donatello per la miglior colonna sonora di Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo) e con Israel Varela, batterista, compositore e voce del duo. Voce calda, modulata e lirica quando occorre, ma soprattutto piena di registri. Varela ha suonato con grandi della musica come Pat Metheny, Charlie Haden, Yo Yo Ma, George Benson, Mike Stern, Victor Bailey, Pino Daniele, e anche nel flamenco con artisti come Diego Amador, Jorge Pardo, Antonio Canales, Joaquin Cortes. Per info e prenotazioni: 371 3465911 https://www.volumeaps.org/eventi/prenotazioni/event/16