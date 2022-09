Sumai Calabria: “Finalmente un commissario straordinario dirige l’ASP di Reggio Calabria. Può sembrare ovvio ma non lo è”

La dott.ssa Lucia di Furia, per la mia esperienza, quasi ventennale, di colloqui con commissari/direttori generali, è il primo commissario ovvero direttore generale nominato presso la citata ASP che già con i primi atti ha mostrato e sta confermando coscientemente di essere alla guida di un’Azienda Sanitaria “territoriale”, con rilevante differenza rispetto a tanti altri suoi predecessori che, viceversa, sembrava fossero alla guida di un circolo di condominio ovvero di una società che avrebbero voluto liquidare per dissesto finanziario.

Sin dal primo degli incontri avuti, sono stati evidenti le sue capacità di direzione e i suoi obiettivi riguardo all’ASP che si accingeva a dirigere.

Nei successivi incontri si è confermata la sua concezione di ASP “territoriale”, a differenza delle funzioni e delle competenze di un’azienda ospedaliera.

Con atti, che non possono non ricevere la nostra approvazione e soddisfazione, ha avviato le procedure per l’attuazione di una programmazione della medicina specialistica (determina779/22); prima, con la mobilità (determina994/22) degli specialisti all’interno dell’Asp, poi, percorrendo il pieno utilizzo del maggiore numero di specialisti in servizio nell’Asp, consentendo loro il raggiungimento del tempo pieno (determina 999/22).

Infine, dopo avere riconsiderato la programmazione, alla luce degli esiti delle citate procedure, ha disposto la pubblicazione di un congruo numero di ore per attività specialistica (prot.43432/22).

Questo Commissario Straordinario,

con il completamento dell’orario degli specialisti già in servizio, restituisce all’ASP di RC la funzione principe di azienda, che si deve occupare dei bisogni di salute dei cittadini;

con la pubblicazione di ore di attività specialistica, potenzia la risposta ai suddetti bisogni.

Concretamente, l’offerta di medicina specialistica nel territorio della provincia di RC sarà incrementata con circa 1957 nuove ore di attività per il profilo dei medici specialisti nei poliambulatori, con 422 per i medici veterinari dei servizi omologhi, con 109 per i biologi nei laboratori di analisi, con 528 per i psicologi operanti nelle strutture e nei consultori familiari.