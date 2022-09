Nasce la nuova Unci Calabria

Le particolari esigenze del territorio hanno dato vita, già nello scorso aprile, alla NUOVA UNCI CALABRIA, unica federazione regionale calabrese riconosciuta da UNCI come organismo di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo calabrese.

La Nuova Unci Calabria, da oggi operativa in riva allo Stretto e in tutto il territorio regionale, è stata fortemente voluta dal compianto Presidente Unci Nazionale Cav. Pasquale Amico per ridare nuova luce alle cooperative calabresi aderenti alla Federazione.

È di pochi giorni fa il Congresso della neo nata associazione che nel costituire i nuovi organi attribuisce la presidenza alla dott.ssa Lidia D. Chiriatti, da quasi un ventennio legata al mondo Unci e figura di spicco nel movimento cooperativo calabrese.

La mia nomina- esordisce Chiriatti- arriva subito dopo la revoca del riconoscimento alla Unci Federazione Calabria, ed è frutto di un lavoro di intesa tra le cooperative del territorio e la Federazione Nazionale che avvertiva forte la necessità di affidare la rappresentatività del movimento cooperativo calabrese ad una struttura, ad una persona, di fiducia e stima.

La Nuova Unci Calabria è un progetto ambizioso, continua la neo Presidente, ma sono certa che la rete virtuosa fra Unci, le imprese e le Istituzioni farà da volano per la ripresa economica del territorio e costituirà un fiore all’occhiello per la cooperazione calabrese. Sarò supportata da una squadra di consulenti e collaboratori con la quale di concerto lavorerò per assicurare, con la trasparenza e chiarezza che da sempre la Federazione Nazionale pretende e garantisce, tutti i servizi associativi e rappresentativi di UNCI.

Questa è una rassicurazione che mi sento di fare, conclude Chiriatti, alle associate perché io per prima l’ho ricevuta: l’UNCI Nazionale, il Presidente Amico, mi hanno fatto sempre sentire ruota di un ingranaggio che può funzionare solamente se tutti lavorano sinergicamente. La macchina non si arresta ma anzi acquisisce forza e velocità guidando su strada retta e correndo per un obiettivo comune. Cooperazione significa questo e la Nuova Unci Calabria saprà andare lontano.