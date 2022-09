Coordinamento Tirocinanti regionali Giustizia-Miur e Mic ringrazia Occhiuto

Riceviamo e pubblichiamo – In merito ad un​ articolo voluto da uno sparuto numero di tirocinanti poco informati e molto poco riconoscenti, teniamo a precisare che la maggior parte dei tirocinanti facenti parte dei Ministeri della Giustizia, del Mic e del Miur, sono fortemente consapevoli dell’imponente e risolutivo intervento politico dell’attuale Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Fatta questa premessa, non si giustificano le strumentalizzazioni e le parole gettate a vanvera quando tutti sanno come si sono svolti realmente i fatti…. se oggi esiste una norma, un DPCM, il Bando, lo si deve esclusivamente alla caparbietà e alla tenacia dell’attuale Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Le manifestazioni contro non si fanno mai nei confronti di chi ha fatto cose buone e continua a farle a favore degli interessati, in questo caso dei Tirocinanti regionali dei vari bacini calabresi (Giustizia, Mic, Miur e Tis).

Con l’occasione si ringrazia e si chiede al Presidente della Regione Calabria di continuare a lottare contro tutto e tutti al fianco dei tirocinanti per raggiungere il tanto auspicato obbiettivo della stabilizzazione.

Coordinamento Tirocinanti regionali Giustizia-Miur e Mic.