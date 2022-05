Reggio Calabria: esemplare di Airone Cenerino ferito, soccorso e tratto in salvo dalla della Guardia Faunistica Ambientale

Un Airone Cenerino visibilmente ferito, è stato soccorso e tratto in salvo a Reggio Calabria dai volontari della Guardia Faunistica Ambientale in collaborazione con la Polizia Municipale di Reggio Calabria e l’Anpana Gepa.

Il volatile, ritrovato in zona Croce Valanidi, presentava un’ala spezzata in seguito a ferita da arma da fuoco, è stato subito preso in consegna da

Domenico Ripepi della Guardia Faunistica Ambientale e Domenico Dascola dell’Associazione Anpana Gepa, i quali, assistiti dall’Ufficiale di Polizia Municipale dott. Marrapodi, hanno provveduto a prestare le prime cure in attesa del ricovero del volatile presso il centro specializzato di Catanzaro.

Dell’operazione è stato informato il servizio veterinario dell’Asp reggina.