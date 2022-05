Il Comune di Molochio ha aderito al progetto “Piazza Wifi Italia”

quelle della zona piazzetta e laghetto) . “Le zone di Wifi free zone installate nel villaggio montano rappresentano motivo di vanto perché, in linea con il programma elettorale, rappresentano l’ inizio della creazione delle infrastrutture tecnologiche necessarie per il miglioramento della qualità dei servizi del Villaggio Trepitò. Internet in montagna sembrava una chimera ma adesso sta diventando realtà “. “Con l’ auspicio di incrementare sempre più la qualità dei servizi tecnologici questa amministrazione è orgogliosa di questo risultato maturato mediante un lavoro di squadra messo in campo dalla parte amministrativa e da quella politica.

Un altro piccolo passo è stato fatto tanti altri dovranno venire ma la strada da seguire è stata ben individuata e tracciata”.

Il sindaco

Marco Giuseppe Caruso