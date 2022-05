Il 20 maggio Roccella incontra Reggio. Appuntamento all’Arena dello Stretto

Il 20 maggio Roccella incontra Reggio. Appuntamento presso l’Arena dello Stretto. Una serata di musica e degustazione con la presentazione degli appuntamenti che animeranno la stagione estiva a Roccella. Si inizia con la presentazione del libro di Vincenzo Staiano all’Università per Stranieri Unida per poi proseguire all’Arena. Sul lungomare reggino sarà possibile assaggiare la tipica pasta alla corte d’assise con ricetta esclusiva roccellese e una serie di prodotti delle aziende enogastronomiche joniche.La serata si concluderà con il concerto della reghium jazz orchestra. Roccella incontra Reggio è un modo dinamico e concreto di operare in sinergia proponendo le eccellenze del nostro territorio.