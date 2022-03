Il cordoglio della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria per la scomparsa di Antonio Camera

La Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria esprimono sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Camera. Consigliere comunale ed Assessore ai Lavori Pubblici della Primavera reggina, professionista competente ed appassionato, tra i più stretti collaboratori del compianto sindaco Italo Falcomatà, Antonio Camera, per tutti Totò, è stato un amministratore attento ed un cittadino innamorato della sua Reggio. Con lui va via un pezzo importante della memoria storica della città.

Umile e gentile, onesto ed appassionato, un uomo d’altri tempi che incarna perfettamente il prototipo di amministratore che ha vissuto la politica, fino alle ultime ore della sua esistenza, come impegno di servizio nei confronti della sua comunità. La sua straordinaria passione, insieme con le sue capacità tecniche acquisite con l’esperienza sul campo, nonchè la sua presenza assidua e costante nell’attività di programmazione in tema di lavori pubblici già a partire dagli anni ’80 dello scorso secolo, lo hanno portato nel tempo ad essere probabilmente il più importante conoscitore del tessuto urbanistico ed infrastrutturale della Città dal dopoguerra ad oggi.

A Reggio Calabria tutti lo ricordano come un lavoratore indefesso, un amministratore presente e compente, intento a seguire personalmente gli interventi infrastrutturali che negli anni hanno modificato il tessuto urbano di Reggio, partecipando da protagonista ad una delle stagioni politiche più importanti che la Città abbia mai vissuto, quella della Primavera reggina, ricordata da tutti come un periodo di rinascita e di sviluppo sociale ed economico.

Alla famiglia di Totò Camera, ai tanti che in questi anni hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le straordinarie qualità, giungano, a nome dell’intera Città, le più sentite condoglianze e la vicinanza delle Amministrazioni metropolitana e comunale.