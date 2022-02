Sanità, FIALS Calabria: “Ricordiamo tutti i medici, infermieri e OSS che hanno perso la vita a causa del Covid”

La FIALS , Sindacato Autonomo della Sanità, nella giornata del 20 Febbraio 2022 dedicata al personale sanitario e sociosanitario ricorda le centinaia di Medici, Infermieri, OSS e altro personale sanitario e sociosanitario che hanno perso la vita causa la pandemia COVID.

Eroi silenziosi del nostro tempo, i cui nomi non faranno la storia, ma sicuramente farà storia la loro coerenza, la difesa della vita altrui, la lotta senza soste contro un mostro invisibile.

Nelle corsie, nei servizi, nelle strutture sanitarie, ma soprattutto nella coscienza di ognuno di noi deve restare sempre l’esempio e l’abnegazione di questi lavoratori della salute.

La FIALS auspica che non si debbano più contare perdite di vite umane e ribadisce con forza la propria vicinanza alle famiglie dei caduti sul lavoro per COVID.

Lotteremo ,conclude il Segretario FIALS Calabria Ferraro Bruno, con tutte le nostre forze e con tutti i mezzi a disposizione affinché il loro sacrificio non sia stato vano.

Per una sanità che rimetta al centro dell’attività il malato e per un lavoro in sanità più sicuro e meno drammatico nell’interesse supremo del bene comune.