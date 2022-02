Assemblea annuale dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria. Il 26 febbraio la seconda convocazione presso la sede associativa

I soci e le socie dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, sezione Evelina Plutino Giuffrè, si riuniranno in assemblea presso la sede associativa, sita al numero 585 di Corso Garibaldi, venerdì 25 febbraio p.v., alle ore 16 in prima convocazione, oppure sabato 26 febbraio alle ore 17 in seconda convocazione.

Sarà la presidente Myriam Calipari, dopo gli adempimenti di rito relativi alla verifica dei poteri, ad aprire i lavori con la sua relazione illustrativa delle attività svolte nel 2021 e dei progetti in cantiere per il 2022.

Tra i principali punti all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consuntivo 2021, la ratifica del bilancio preventivo 2022 e l’elezione dei delegati, in rappresentanza dei donatori dell’Avis comunale OdV reggina, alle prossime assemblee provinciale, regionale e nazionale.

All’ordine del giorno anche le relazioni del direttore sanitario Demetrio Labate, del tesoriere Antonio Perla e dell’organo di controllo Santina Inserra.