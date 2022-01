Reggio Calabria – Open day virtuale all’Istituto Comprensivo Catanoso – De Gasperi

Arrivare dritti al cuore di genitori e alunni per far respirare un autentico clima di famiglia e mostrare la ricca Offerta Formativa che ogni giorno consente ai ragazzi di sperimentare nuove forme di conoscenza e di vivere esperienze dense di significato, allargando i propri orizzonti. Queste le peculiarità dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi” che, nonostante la situazione di emergenza sanitaria che la nostra città sta vivendo, non si ferma ed è pronto a spalancare le proprie porte tramite l’Open day virtuale.

Un momento d’incontro e di dialogo, che si svolgerà il prossimo 14 gennaio, in modalità remota, tramite la piattaforma Zoom Meeting. A rompere il ghiaccio saranno gli insegnanti della Scuola Primaria dei Plessi di Condera, San Cristoforo e Spirito Santo, alle ore 17:00, che illustreranno i diversi percorsi educativi che quotidianamente mettono in campo per accompagnare ogni bambino verso la scoperta graduale di sé e delle proprie potenzialità. Alle ore 17:30 i docenti della Scuola secondaria di primo grado racconteranno le attività che promuovono al fine di formare alunni competenti e cittadini consapevoli, consentendo a ciascuno di mettere a frutto e coltivare i propri talenti. I genitori potranno, infatti, effettuare, anche se a distanza, un tour virtuale per scoprire le risorse strutturali e gli spazi dell’Istituto reggino, dalla palestra, all’aula multimediale, dalla sala lettura all’Auditorium, che quest’anno è stato rinnovato e presto ospiterà un Cineforum a disposizione della cittadinanza, fino alle aule dotate di dispositivi tecnologici che hanno permesso al team docente di migliorare la qualità della didattica in classe, adottando metodologie innovative e inclusive. Saranno presenti anche i docenti di strumento musicale che forniranno dei chiarimenti relativi all’indirizzo musicale, fiore all’occhiello dell’Istituto capitanato dal Dirigente scolastico Prof. Marco Geria. Alle ore 18:00, invece, toccherà agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia dei plessi di Condera e di Spirito Santo accogliere i più piccini, illustrando gli spazi e i laboratori attivati per favorire l’espressione, la comunicazione e il gioco, elementi ineludibili per la formazione degli studenti sin dalla più tenera età. Per partecipare agli incontri basterà prenotarsi inviando una mail a rcic80600q@istruzione.it