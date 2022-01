Green Pass acconciatori, estetiste, tatuatori e toelettatori, la nota di CNA

Gli acconciatori, le estetiste, i tatuatori e i toelettatori dal 20 gennaio sono chiamati

ad un ulteriore adempimento per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19.

Come è noto il decreto legge del 7 gennaio 2022 introduce alcune importanti novità

che riguardano anche le attività di servizio alla persona.

In particolare, sottolinea la Presidente di CNA Benessere e Sanità di Reggio Calabria

Brigida Marino, a decorrere dal 20 gennaio e fino al 31 marzo 2022, l’accesso a tali

attività è consentito solo ai clienti in possesso (almeno) del Green Pass base (avvenuta

vaccinazione, avvenuta guarigione da COVID-19, effettuazione di test antigenico

rapido o molecolare con esito negativo).

Questa attività di verifica sul possesso del Green Pass comporterà sicuramente

qualche disagio, ma allo stesso tempo servirà per tranquillizzare la clientela sulla

salubrità dei nostri laboratori. Ciò, prosegue Marino, in considerazione che in questa

ultima settimana, in tutti i saloni di acconciatura, si sono registrate importanti cadute

di fatturato.

Lo stesso decreto stabilisce, inoltre, che a decorrere dal 15 febbraio 2022, per i

lavoratori e i titolari che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, l’accesso ai

luoghi di lavoro è consentito solo con Green Pass rafforzato (avvenuta vaccinazione,

avvenuta guarigione da COVID-19). Per tutti gli altri resta invece l’obbligo di Green

Pass base.

Da tenere presente che sono previste pesanti sanzioni, da 400 a 1.000 euro, sia per i

clienti che da verifica risultino sprovvisti di Green Pass, sia per i titolari che non

abbiano effettuato il controllo o che abbiano comunque consentito l’ingresso ai clienti

sprovvisti di Green Pass.

Da notare inoltre che per i lavoratori che non sono in possesso del Green Pass è

prevista l’assenza ingiustificata, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione

del Green Pass; per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno

di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata

corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque

per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo

2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di

lavoro per il lavoratore sospeso. Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro

senza Green Pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura

ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede

al luogo di lavoro senza Green Pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una

sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Il datore di lavoro che non

controlla il rispetto delle regole sul Green Pass è punito con una sanzione

amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

L’obbligo del Green Pass non riguarda i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti per

motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica