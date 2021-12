“Reggio e il Covid, ne vogliamo parlare?”, alle 18 su Strill appuntamento live con tanti ospiti

Quanti sono i vaccinati a Reggio Calabria? Quanto è sollecitato l’ospedale in questa fase? Tra i ricoverati quanti non immunizzati ci sono?

Nel giorno in cui la città metropolitana fa segnare oltre 100 nuovi contagi e la Calabria rischia la zona gialla, ne parleremo su Strill.it con chi è impegnato in prima linea in città nella lotta alla pandemia: i medici del Gom.

Alle ore 18 appuntamento sulla pagina fb di Strill.it e qui sul sito. Tutti potranno interagire.

Ecco la lista degli ospiti:

Per spunti e riflessioni sarà possibile intervenire in diretta inviando un sms o un messaggio vocale al 3930303939.

Raffaele Mortelliti converserà con diversi ospiti

Dr. Giuseppe Foti (direttore UOC Malattie Infettive Gom Rc)

Dr. Santo Giuffrida (direttore Dipartimento Prevenzione Asp Rc)

Dr. Giovanna Malara (direttore UOC di Dermatologia Gom Rc)

Prof. Giovanni Tripepi (prof. Istituto Fisiologia CNR Reggio Calabria)

Prof. Antonino Puglisi Guerra (prof. associato primario emerito UOC Dermatologia ospedale Papardo di Messina)

Simonetta Neri (segretario Federfarma Reggio Calabria)

Dr. Francesco Biasi (medico di medicina generale)

Giuseppe Serranò (Adipso)