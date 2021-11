Villa San Giovanni: all’Alberghiero al via le attività ‘Raccontando l’Europa’

Hanno preso il via venerdì 5 novembre, presso l’Istituto professionale alberghiero e turistico di Villa San Giovanni, le attività del progetto ‘Raccontando l’Europa’ nell’ambito del programma Erasmus+ dell’Unione Europea, che consente agli studenti di trascorrere un periodo in un paese straniero per svolgere un tirocinio formativo o per studiare.

Oltre agli studenti e docenti dell’Ipalbtur, il progetto prevede la partecipazione di delegazioni di scuole superiori di altri quattro paesi europei – Bulgaria, Polonia, Spagna ed Irlanda – che si sono incontrati nell’aula magna ‘E.Loi’ dell’istituto dopo essere stati accolti dal dirigente scolastico, Carmela Ciappina. A causa delle problematiche legate alla pandemia, gli studenti ed insegnanti irlandesi hanno avuto la possibilità di partecipare soltanto tramite un collegamento online.

Le attività programmate riguardano le tematiche relative al cibo, dal passato al futuro, e prevedono esperienze pratiche nei laboratori di cucina e pasticceria dell’Ipalbtur. Inoltre, per consentire agli ospiti stranieri di conoscere alcuni aspetti del territorio, sono state organizzate visite al museo ed al castello aragonese e un’escursione a Scilla.

L’incontro si concluderà martedì prossimo.