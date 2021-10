Manifestazioni culturali e ambientali per “GIFFONEFUNGHI 2021”

Questa Associazione è al lavoro per l’organizzazione di una serie di iniziative culturali, sociali, ludiche, ricreative ed ambientali nell’ambito delle manifestazioni previste per “GIFFONEFUNGHI 2021”.

Delle iniziative culturali ricordiamo l’iniziativa “Tutti a funghi” e la Mostra Micologica, e per le tradizioni popolari la “Sagra del fungo di Giffone” che rappresenta il momento di maggiore partecipazione sociale e turistica.

La manifestazione, giunta alla sua 27^ edizione, è prevista nei giorni 16 e 17 del mese di ottobre 2021 ed è stata patrocinata in questi anni da diversi Enti pubblici (Ministero delle Politiche Agricole Forestali e Alimentari, Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone, Azienda Sanitaria Provinciale -A.S.P.- di Reggio Calabria, Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale di Catanzaro, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Ristorazione di Polistena, Comunità Montana di Cinquefrondi, Comune di Giffone, nonché dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) e realizzata grazie allo straordinario impegno della Comunità Giffonese.

L’Associazione annovera inoltre dal 2010 il riconoscimento del Patrocinio dell’UNESCO alla manifestazione “GIFFONEFUNGHI” ed è stata autorizzata all’utilizzo del logo italiano “Commissione Nazionale Italiana UNESCO”.

E’ doveroso evidenziare, inoltre, gli apprezzamenti manifestati in questi anni anche dal Capo dello Stato mediante conferimento di medaglia d’argento della Presidenza della Repubblica.

Per questa Edizione, malgrado le incertezze legate alla fase pandemica, è prevista l’iniziativa TUTTI A FUNGHI per l’allestimento della MOSTRA MICOLOGICA a cura dei Micologi e esperti dell’Associazione con i funghi raccolti nelle meravigliose montagne giffonesi e la 27^ edizione della tradizionale SAGRA DEL FUNGO, con il MERCATINO DELLE TRADIZIONI per offrire ai visitatori una vetrina dei prodotti locali di cui Giffone fa vanto, dai funghi freschi e trasformati, alle castagne, olive, peperoncino “casalisu”, formaggi, origano di montagna, ecc..e l’allestimento di stand gastronomici per la “Degustazione del fungo” con funghi porcini fritti, frittelle di funghi, panini con salsicce locali, pane, vino, caldarroste, curata come d’abitudine dai Soci di questa Associazione che con una grande friggitoria all’aperto prepareranno le previste specialità.

La giornata sarà allietata dagli spettacoli folcloristici.

L’Associazione, con le varie iniziative legate alla Sagra, vuole dare un deciso contributo alla diffusione delle conoscenze in campo micologico e alla valorizzazione turistica, sociale ed economica del Comune di Giffone, al fine di contribuire alla ripresa economica e socio-culturale di un paese dell’entroterra pedemontano calabrese, a rischio isolamento.