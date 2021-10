Fa tutto la Reggina, il Pisa inizia a sentire che può essere il suo anno e si prende i tre punti i tre punti

di Pasquale De Marte – Si immagini un Pisa in vantaggio, grazie al più fortuito degli autogol. Magari alle corde e sovrastato, a metà secondo tempo, sotto ogni punto di vista. Al punto che anche i passaggi nella propria metà campo possono diventare impresa ardua da portare a termine.

Arriva, però, la giocata dell’uomo del momento (Lucca), l’arbitro tramuta una reciproca trattenuta in un fallo da rigore (c’è, in realtà, anche un contatto successivo) e il portiere titolare della Reggina si fa espellere per il parapiglia successivo (ingenuità evitabilissima). Ah, ci sarebbe da aggiungere che in quella precisa di gara gli amaranto era in dieci (Liotti a bordo campo per infortunio). Basta questo per capire quanto gli episodi in Pisa-Reggina siano stati decisivi.

Ha fatto, in pratica, tutto la Reggina che all’Anconetani perde l’imbattibilità ai danni di una squadra forte e che sente il vento in poppa di che sa che potrebbe essere l’anno buono per sognare “con la A maiuscola”. Gli episodi non vanno mai da una parte o dall’altra per caso.

Buona la prova degli amaranto, ma quando alla gol fatti c’è “zero” significa che si doveva fare meglio. Anche se s i giocava in casa della capolista. Difficile muovere critiche alla squadra di Aglietti, dove forse l’unico errore è stata l’incapacità di mantenere i nervi saldi dopo un episodio controverso e il poco cinismo sotto porta. Anche perché i pochi gol fatti iniziano ad essere un problema.

Pisa-Reggina, toscani avanti con un pareggio beffa

Non c’è statistica che, dopo il primo tempo, non abbia raccontato di una Reggina assolutamente positiva nella prima frazione e forse anche capace di fare meglio del Pisa. L’unico numero, allo scadere della prima frazione, premiava i padroni di casa era però quello più importante: il risultato. Un 1-0 firmato da un’autorete di Cionek dopo cinque minuti: traversone di Birindelli e sfortunata deviazione del difensore. È stato quello un eccessivo premio al primo quarto d’ora di gioco dei padroni di casa nerazzurri che si erano fatti preferire per il ritmo impresso alla sfida, per la capacità di portare pressing alto e per una migliore tenuta del campo.

È stata, però, solo un’impressione spazzata via dalla reazione amaranto. LA squadra di Aglietti, con il passare dei minuti, è diventata padrona del campo, riuscendo a costruire almeno tre nitide occasioni per pervenire al pareggio. Clamorosa quella per Cortinovis, dopo una doppia spizzata di Rivas e Galabinov, con il talento scuola Atalanta bravo a sbucare sul secondo palo e a concludere a botta sicura. Prodigioso ed anche fortunato l’ex di turno Nicolas nell’uscire a valanga e a trovarsi la violenta conclusione sulla mano destra protesa.

Il portiere brasiliano, qualche minuto dopo, è stato costretto a soffiare su una conclusione mancina di Galabinov dal limite, sporcata da un difensore nerazzurro. Palla fuori di poco.

La Reggina spreca, il Pisa ringrazia

I nerazzurri, a quel punto, sono sembrati pronti a capitolare, ma sono usciti dal guscio e lo hanno fatto con tutta la qualità che posseggono. Palla suicida persa da Lakicevic nella propria metà campo, imbucata per Gucher che si è incuneato in area e ha scagliato una conclusione sul primo palo su cui Micai ha mostrato grande reattività. Era praticamente un rigore in movimento.

Nel finale di gara altra chance sprecata dagli amaranto: bellissimo suggerimento di Crisetig per l’incursione in area di Liotti, assist basso e arretrato per Galabinov in mezzo con il bulgaro cha, ha ciccato una palla che, da uno come lui, ci si attendeva potesse solo spingerla in rete.

Ancora promettente l’inizio della ripresa per la Reggina, con i padroni di casa che sono sembrati ad un certo punto essere in seria difficoltà. Al di là della buona occasione sprecata da Laribi, ben servito in profondità (Anche se forse c’è un altro decisivo tocco di Nicolas). Il pareggio è sembrato nell’aria, ma poi è accaduto l’episodio che azzera le discussioni.

Nel finale il Pisa à andato vicino al tris con il palo di Beruatto e una bella parata di Turati su Marsura. Ma sarebbe stato onestamente troppo.

SERIE BKT, 7ª GIORNATA

PISA-REGGINA 2-0

Marcatori: 6′ aut. Cionek (P), 68′ rig. Lucca.

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè (60′ Piccinnini), Nagy (81′ De Vitis), Marin; Gucher (46′ Sibilli); Cohen (60′ Marsura), Lucca (84′ Masucci). A disposizione: Livieri, Dekic, Hermannsson, Seck, Mastinu, Di Quinzio, Cisco. Allenatore: D’Angelo.

Reggina (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Liotti (66′ Di Chiara); Hetemaj (77′ Bianchi), Crisetig; Laribi (66′ Turati), Cortinovis (60′ Bellomo), Rivas; Galabinov (77′ Montalto). A disposizione: Turati, Loiacono, Stavropoulos, Amione, Di Chiara, Gavioli, Ricci, Denis, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Andrea Colombo di Como. Assistenti: Fabio Schirru di Nichelino e Mario Vigile di Cosenza. IV ufficiale: Paolo Bitonti di Bologna. VAR: Alessandro Prontera di Bologna. A-VAR: Francesco Fiore di Barletta.

Note – Ammoniti: Sibilli (P), Crisetig (R), Di Chiara (R). Espulso: al 65′ Micai (R) per gioco scorretto. Calci d’angolo: 12-8. Recupero: 1’pt; 5’st.