Ex Reggina, nuova avventura in Italia per Emil Hallfredsson: ritrova un altro ex amaranto

È passata praticamente una vita da quando la Reggina portò in Italia Emil Hallfredsson. Era esattamente il 2017 ed a quattordici anni di distanza il calciatore sta proseguendo la sua avventura nel Bel Paese.

Dopo le 34 presenze in amaranto, con tanto di fantastico gol alla Juventus, la Reggina prestò il calciatore al Barnsley e poi lo cedette al Verona nel 2010. Da lì in poi ha trovato un feeling speciale con il Triveneto, dove è sempre rimasto con l’eccezione di una parentesi al Frosinone nel 2018-2019.

Oltre alle 178 presenze con gli scaligeri, sono state registrate le 61 con l’Udinese e nell’ultima stagione la ripartenza dalla Serie C con il Padova (35 presenze e 3 reti). La stessa terza serie da dove era ripartito a Verona e con cui era stato uno dei maggiori protagonisti della scalata gialloblu verso il ritorno in A partendo dalla C.

Quella C che lo vedrà ancora protagonista dopo il contratto firmato da svincolato negli ultimi giorni. E giocherà ancora una volta a Verona, ma nella Virtus.

Il capitano è Domenico Danti, per lui una breve esperienza alla Reggina e un gran gol di tacco segnato a Torino in uno scontro diretto con i granata quando si giocava per i quartieri alti della classifica.