Dal 31 ottobre “I viaggi del cuore” con don Davide Banzato

I viaggi del cuore condotto da don Davide Banzato tornano con grandi novità nella nuova edizione la domenica mattina alle su Rete4 dal 31 ottobre 2021.

Il programma andrà in onda anche all’estero nel canale internazionale Mediaset Italia.

Prima grande novità di questa nuova edizione è la presenza del progetto sociale “Ciak si gira” che in ogni puntata seguirà un gruppo di adolescenti delle scuole superiori di Frosinone che lasciano le loro case per mettersi in gioco viaggiando e vivendo un’esperienza di confronto nella convivenza con chi cerca di uscire dalle dipendenze nella comunità di Nuovi Orizzonti a Montevarchi. Questi ragazzi tra i 13 e i 18 anni si priveranno dei propri cellulari, delle proprie comodità, mettendosi a lavorare fianco a fianco con chi vive un percorso pedagogico riabilitativo, a contatto con la natura, l’apicultura e il dialogo autentico in uno spaccato di società variegato, tra persone in misura detentiva ed altri provenienti da problematiche legate alla ludopatia, alla tossicodipendenza e alle nuove forme di disagio sociale. Al termine di ogni puntata ci sarà lo spazio “I viaggi nel vero” pensato, scritto e ideato dai giovani stessi che hanno vissuto 2 anni di laboratorio audiovisivo e cinematografico presso la Cittadella Cielo di Frosinone con professionisti della televisione e del cinema. Saranno loro dietro e davanti alle telecamere a mostrarci la realtà che vivranno attraverso i loro occhi. Il progetto Ciak si gira coinvolge molti enti importanti come L’Impresa sociale con i bambini, la Fondazione Angelo Affinita, Nuovi Orizzonti, La Fake, Me Production e il Moige.

I viaggi del cuore andranno in Italia e all’estero. Una tappa importante sarà Bergamo come città simbolo della ripartenza e diversi luoghi della spiritualità laziale, in particolare tra Anagni e Roma dando rilievo alla figura di Santa Francesca Romana, compatrona di Roma con i santi Pietro. A Milano i cammini storici della città daranno una nuova prospettiva della spiritualità ambrosiana.

In Slovenia si scopriranno importanti santuari mariani e a Malta si ripercorrerà la storia di san Paolo. In Svizzera il protagonista principale sarà san Nicolao, patrono della nazione e figura ecumenica avvincente; patrono anche delle Guardie svizzere che ci sveleranno i segreti della loro storia facendoci entrare in una galleria scavata nella roccia, fortezza militare della Seconda guerra mondiale, rimasta segreta fino al 2005.

Tante altre sono le sorprese di questa nuova edizione con la confermata presenza di don Antonio Rizzolo, direttore delle riviste Credere e Famiglia Cristiana, che curerà un editoriale sull’attualità insieme a giornalisti e scrittori oramai divenuti punto di riferimento del pubblico per approfondimenti culturali. Si conferma la presenza di Missioni don Bosco viaggiando in diversi Paesi del Mondo nei Continenti in cui i Salesiani sono in prima linea in tempo di Pandemia.

I viaggi del Cuore è un format tv che racconta le bellezze, la storia, l’arte e le tradizioni attraverso i santuari e le mete di cammini, il tutto arricchito da testimonianze di vita e approfondimenti. Il programma è ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset Consuelo Bonifati. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello.