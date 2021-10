Assolti tre fratelli di San Luca dal reato di ricettazione perché il fatto non costituire reato

Assolti dal reato di ricettazione perché il fatto non costituire reato.

Il tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale, presieduto dal presidente Silvia Capone, ha assolto tre fratelli di San Luca (RC) dal reato di ricettazione.

I fatti risalgono all’anno 2017 quando i carabinieri di Reggio Calabria hanno sequestrato una Fiat Panda con i numeri del motore punzonati ed i numeri di telaio verosimilmente alterati, denunciando in stato di libertà il conducente e il proprietario del mezzo, fratelli. Successivamente un terzo fratello, per il tramite del legale di fiducia, chiedeva al pubblico ministero di essere interrogato, riferendo di essere l’abituale utilizzatore dell’auto e di aver fatto sostituire il motore in una non meglio identificata carrozzeria del nord Italia, scagionando i germani da ogni accusa.

Nella giornata di ieri, la Corte ha assolto i tre fratelli assistiti dall’avvocato Giuseppe Zangari del Foro di Locri (RC), condividendo la tesi secondo la quale la presumibile alterazione dei numeri di telaio e la punzonatura di quelli del motore, non sono sufficienti per dimostrare la provenienza illecita e la configurabilità del reato di ricettazione.