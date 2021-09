Passaggio del Collare nel Club Inner Wheel di Reggio Calabria

Quale occasione migliore di un Passaggio delle Consegne per ritrovarsi finalmente in presenza e sperare che ciò sia l’inizio di una nuova normalità?

E’ quanto ha fatto il Club Inner Wheel di Reggio Calabria, nella suggestiva ed elegante cornice della Masseria degli aranci. Alla Presenza della past governatrice Luisa Gangeri Nostro, di tutte le socie e di graditi ospiti,

lo scambio del Collare tra la Presidente uscente Daniela Labate Suraci e la neo Presidente Irene Catanoso ha suggellato l’inizio di un nuovo anno sociale all’insegna della solidarietà. La cerimonia è stata particolarmente significativa poiché segue ad un anno difficile che l’Inner ha comunque affrontato con la consueta grinta e determinazione, riuscendo a realizzare importanti services a favore della cittadinanza. Dopo i ringraziamenti di rito alla Presidente uscente ( che ha presentato in un breve video i services realizzati), la neo Presidente Irene Catanoso ha illustrato a grandi linee il suo programma per l’anno sociale in corso: tanti progetti, tutti all’insegna della solidarietà; tra questi, la realizzazione di giostrine per “bambini speciali”, un aiuto alla Casa di Lena ( che supporta i senza tetto e gli ultimi), un pranzo di Natale di solidarietà per i più bisognosi.

Insomma, uno sguardo attento a chi ha maggiormente bisogno di aiuto o di appoggio,in linea con lo spirito innerino, da sempre al fianco dei più deboli.

Salutiamo l’inizio di questo nuovo anno sociale, che auspichiamo ricco di successi, con l’augurio alla Presidente Irene Catanoso e al suo staff di un pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.