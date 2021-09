Avvio della fase congressuale per il rinnovo dei vertici della CISL Fp di Reggio Calabria

incapaci di attrarre giovani talenti.

Il Personale necessità di alta formazione e spesso manca una propensione all’innovazione. E soprattutto, la nostra burocrazia è ancora troppo centrata sul rispetto formale dei processi invece che sul raggiungimento di risultati in grado di migliorare la vita quotidiana di cittadini e imprese.

Questa emergenza ha portato alla ribalta la rinnovata centralità dei servizi pubblici. E così, già ai primi di aprile 2020 hanno visto la luce, con il decreto “Cura Italia”, i primi provvedimenti che hanno riguardato l’organizzazione del lavoro e hanno dato avvio, per la prima volta in gran parte delle amministrazioni pubbliche, al lavoro agile che molti dipendenti ha giudicato un esperienza di successo, molti hanno potuto programmare meglio il lavoro, lavorando in un clima di maggior fiducia e responsabilizzazione. Inoltre, per i dei dipendenti pubblici, l’efficacia lavorativa è migliorata.

Sulle competenze degli uffici pubblici è ormai chiara la necessità di vera programmazione con una visione strategica di lungo periodo.

La mancanza di formazione ha scoperto tutte le sue gravi conseguenze in piena pandemia. L’emergenza ha inoltre sollevato non poche riflessioni sulla Sanità, che sconta scarsità di risorse, carenza di personale, ma anche un modello basato su cure ospedaliere e un’inefficiente frammentazione nella governance che impedisce di rispondere in modo omogeneo e tempestivo, oltre che il nostro Territorio paga decenni di Commissariamenti, che hanno aggravato ancora di più la situazione, aumentando la spesa sanitaria contribuendo alla devastazione della sanità territoriale.

Occorre puntare sul potenziamento della macchina pubblica, superando la difficoltà nel definire, gestire e realizzare gli obiettivi.

Insomma, la Pubblica Amministrazione, nel suo complesso, ha retto all’emergenza Covid-19 e ha dimostrato capacità di reazione, ma ora deve assumersi la responsabilità di svolgere un ruolo centrale, che richiede meno burocrazia, nuovo personale e una forte trasformazione digitale.

Grazie a tutti i lavoratori dei diversi settori e comparti dal Pubblico e dal Privato è stato possibile contrastare il fenomeno emergenziale che stiamo attraversando.

Quindi non bisogna sprecare, vanificare questa grande opportunità di riforme e risorse che ci consentirà senza dubbio un grande sviluppo. Ecco perché sul piano della programmazione, occorre puntare sul potenziamento della macchina pubblica, superando la difficoltà nel definire, gestire e realizzare gli obiettivi, puntare sui dipendenti del settore Pubblico e del Privato a cui dobbiamo fornire assieme Istituzioni e Sindacato gli strumenti adeguati,una visione strategica in grado di andare oltre la ordinarietà.

L’obiettivo sarà il lavoro e l’inclusione sociale per crescere insieme, immaginare percorsi possibili di cambiamento che consentano ai nostri giovani soprattutto, di rimanere sul nostro territorio senza emigrare.

Il Segretario Generale

Vincenzo Sera*