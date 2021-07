Reggio Calabria, modifiche alla circolazione stradale di Via De Nava: la nota di Sergi e Malaspina

Da più di un anno, probabilmente dimenticata in qualche cassetto o sepolta sotto una montagna di carte, giace la proposta, presentata alla Commissione Assetto del Territorio, dagli esercenti di Via De Nava.

La suddetta proposta, con la quale si formulava la richiesta di una modifica alla circolazione di Via De Nava, nell’ormai lontano Giugno 2020, veniva approvata con il voto favorevole sia dei consiglieri di maggioranza che di opposizione ed immediatamente trasmessa ai Settori di diretta competenza.

Ciononostante, tutto è rimasto invariato, nulla è stato fatto e rapportando tale vicenda a quella temporalmente a noi più vicina, istituzione della nuova isola pedonale, non può non balzare subito agli occhi, un modo differente di approcciarsi alle richieste presentate dai cittadini/esercenti.

Cedendo alla malizia si potrebbe pensare che in questa città esistano cittadini di serie A e cittadini di serie B, ma non è nostra intenzione sollevare questo aspetto, anzi, allo scopo di essere il più pragmatici possibile e proporre delle soluzioni concrete ai disagi creati dalla nuova isola pedonale, ci permettiamo di evidenziare che, la proposta di modifica alla circolazione stradale, approvata in Commissione lo scorso 16 giugno 2020, non solo ritorna ad essere attualissima per dare risposta ai cittadini che pazientemente hanno atteso in composto silenzio un atto approvato all’unanimità, ma soprattutto perché, la concreta attuazione di tale proposta potrebbe favorire la creazione di nuovi spazi da dedicare a parcheggio, in una zona che si trova immediatamente a ridosso sia del Corso Garibaldi che del Lungomare.

Il Presidente di ReggiAttiva, Giuseppe Sergi

Il Consigliere Comunale, Nicola Malaspina