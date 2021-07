Reggina: 23 over in organico, potrebbero servire scelte dolorose

Ipotizzando che la Reggina voglia acquistare ancora più di un paio di giocatori over, la Reggina dovrebbe necessariamente rinunciare a più dei calciatori nati dopo l’1 gennaio 1997 presenti tra gli esuberi.

Al momento, considerando anche Laribi, il club amaranto ha 23 calciatori che non sono under e solo per essere in regola con la lista ne dovrebbero andare via sei

Facile individuare i primi sette: Faty, Crimi, Rubin, Rolando, Rossi, Garufo e Gasparetto sono già in lista di sbarco. Vasic, non considerato, è già in viaggio verso la Svezia. Ci sarebbe spazio, a quel punto, solo per due nomi esperti.

Considerando che il ’97 Cabezas è in arrivo (Ed è un esterno), le maglie di ridurrebbero a a una. E se si ritenesse necessario far arrivare un centrocampista esperto (alla Obi per intendersi) e un attaccante over 23, qualcuno dovrebbe necessariamente partire.

Un nome che ricorre è quello di Liotti che ha tanto mercato e potrebbe essere sostituito da un calciatore più giovane o dallo spostamento di Regini nella rotazione dei terzini.