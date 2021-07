A Caulonia incontro tra l’Assemblea dei Sindaci e il Consigliere Regionale Crinò

Continua l’impegno delle Associazioni volto alla valorizzazione del territorio.

Martedì 13 Luglio ha avuto luogo a Caulonia l’incontro tra le Aree Produttive

del territorio, il Consigliere Regionale Giacomo Crinò, il rappresentante della

Coldiretti Domenico Lavorata, il Sindaco di Stignano Giuseppe Trono e

l’Assemblea dei Sindaci della Locride, nelle figure del suo Presidente e Sindaco

di Caulonia Caterina Belcastro, del Sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano e

del Sindaco di Gioiosa Jonica Salvatore Fuda.

E’ stato presentato dall’Associazione Commercianti Kaulon18 il progetto di

Integrazione della Locride nell’area ZES di Gioia Tauro già precedentemente

richiesta in un’istanza presentata alla Regione Calabria in data 30 Novembre

2020.

Sono stati esposti i molteplici vantaggi che la ZES apporterebbe a tutto il

comprensorio sia in termini di sgravi fiscali che di investimenti, sempre

nell’ottica di uno sviluppo socio-economico di rilievo nel rispetto del territorio e

di una maggiore centralità all’interno della tratta del Mediterraneo per il Porto di

Gioia Tauro.

Il dibattito è continuato con la valutazione delle eccellenze locridee e delle

difficoltà che potrebbe incontrare la proposta, dettate dall’importanza della sua

stessa realizzazione.

A conclusione dell’incontro, le parti si sono dichiarate favorevoli al progetto e

alle richieste provenienti dalle Aree produttive, palesando la volontà di adesione

e promozione nelle rispettive sedi di competenza e la necessità di favorire il

progetto anche tra gli stessi cittadini per dare maggiori opportunità di

realizzazione.

Il Coordinamento ringrazia vivamente le Istituzioni intervenute per la

disponibilità e la capacità di cogliere l’appello delle Associazioni sul bisogno di

interagire insieme per risollevare l’economia e ridare voce a un territorio che

finora è stato fortemente trascurato.

Coordinamento Aree Produttive delle Locride