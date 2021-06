Reggio Calabria – Il plauso della Federazione italiana tabaccai alle forze dell’ordine

Riceviamo e pubblichiamo nota della Federazione Italiana Tabaccai vicina con il suo Presidente Provinciale Giuseppe Bagnato al commerciante reggino vittima di un attentato intimidatorio.

“Solidarietà al collega Tabaccaio

e forte plauso alle Forze dell’Ordine.

Non ci si finisce mai di stupire!

Apprendiamo con sentimento di rabbia e stupore che ancora oggi sopravvivono atti di prepotenza ed arroganza ai danni di titolari di attività commerciali.

Mi riferisco all’attentato perpetrato ai danni del collega Tabaccaio della zona Sud della città che è stato oggetto di un grave atto intimidatorio.

In modo tempestivo anche questo evento è stato risolto aggiudicando alla giustizia coloro che si sarebbero resi responsabili di tale atto ignobile e vigliacco.

Il plauso e un accorato e sentito ringraziamento alle forze dell’ordine giunge dalla categoria dei Tabaccai.

Purtroppo non è il primo caso cui assistiamo riguardanti aggressioni ad operatori commerciali. Ci conforta tuttavia la determinazione nella loro risoluzione da parte delle forze dell’ordine sempre pronti nel tutelare con efficienza la nostra categoria di Tabaccai che opera su concessione statale. Rimane comunque la realtà di essere operatori commerciali che svolgono il loro impegno in un territorio difficile, problematico, un territorio che nel contempo offre

segnali di cambiamento culturali e di condotta. Come categoria esprimiamo massima solidarietà al collega Tabaccaio e a tutti gli altri operatori commerciali oggetto di violenze, e come sempre rimaniamo vicini alle istituzioni e a tutte le forze dell’ordine”.