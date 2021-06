Reggina: dietro il mosaico è quasi completo

Si è detto in più occasioni come la Reggina abbia scelto in questo mercato di agire in maniera più riflessiva e ponderata del solito. Lo consente soprattutto il fatto che la squadra ha uno zoccolo duro significativo e che è stato diretto protagonista della splendida cavalcata del girone di ritorno.

Le ultime notizie di mercato raccontano, ad esempio, del fatto che gli amaranto hanno praticamente messo le mani su Christian Dalle Mura e probabilmente anche su Nadir Zortea.

Basta proiettare lo sguardo sulla difesa per prendersi conto che il pacchetto arretrato è praticamente definito. A sinistra ci sono Di Chiara e Liotti, a destra Lakicevic e probabilmente il terzino di proprietà dell’Atalanta che nell’ultimo biennio ha giocato nella Cremonese.

E in mezzo l’arrivo di Dalle Mura completerebbe un quartetto per le due maglie di centrali titolari per le quali concorrono i già confermati Cionek, Loiacono e Stavropoulos.

Due giocatori per ruolo, già prima di partire per il ritiro. In attesa di caprie se i rumors relativi a trattative concluse o quasi trovino conferma, mancherebbero i due portieri.

È però innegabile che la Reggina sia già a buon punto. Anche perché, al netto di Nicolas, la difesa rischia di essere la stessa che ha ben fatto nella seconda parte della scorsa stagione.