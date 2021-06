È il Dott. Paolo Bolano il nuovo Presidente di CNA Pensionati di Reggio Calabria. Una personalità della cultura reggina e un personaggio televisivo nazionale.

Giornalista, impegnato nelle più importanti rubriche televisive della Rai, a cominciare da A come Agricoltura, Linea Verde, Di Tasca Nostra, AZ un fatto come e perché, ecc.

Sempre in primo piano nel sostenere la crescita della città di Reggio Calabria e dell’area metropolitana.

In questo suo nuovo impegno intende portare avanti le istanze delle categorie più fragili con progetti tali da sostenere la qualità della vita della terza età.

La parole d’ordini di questo nuovo impegno sono: la formazione che possono dare gli anziani ai giovani, la prevenzione della salute, la conoscenza e i saperi per i pensionati.

Questa categoria è interessata a conoscere da vicino il digitale e le nuove tecnologie della comunicazione. Per gli anziani deve essere un’occasione di crescita dei loro saperi.

La cura è la prevenzione degli anziani è determinante per una vita sana e tranquilla di chi si è impegnato tutta la vita a produrre ricchezza per questa società. Infine, gli anziani pensionati della CNA devono partecipare a tutti gli eventi culturali, per arricchire le loro conoscenze e per conoscere da vicino il teatro. Siamo figli della Magna Grecia, dove 3000 anni fa, è nato il teatro e il bello che poi valicando i monti di questa regione ha raggiunto il mondo intero allora conosciuto.