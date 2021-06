Libera: “Regolarizzazione alloggi ad Arghillà, serve una accellerazione

Libera e il coordinamento di quartiere di Arghillà in una nota congiunta considerano l’incontro svoltosi in Prefettura sulla problematica della regolarizzazione degli alloggi un momento importante, con l’augurio che rappresenti una vera svolta per rilanciare l’attenzione su Arghillà ed in particolare arrivare finalmente alla definizione di una problematica che tocca diritti umani fondamentali come il diritto a vivere in condizioni dignitose, in un ambiente sicuro e salubre, e valori come la legalità, la giustizia sociale e la lotta alle diseguaglianze.

Esprimono apprezzamento alla sottosegretaria Dalila Nesci ed al Prefetto per avere accolto la richiesta della riattivazione del Tavolo che ha permesso di mettere a fuoco i problemi e gli ostacoli che hanno finora impedito la regolarizzazione e l’assegnazione degli alloggi e la fine del fenomeno dell’abusivismo causato anche da ritardi che in questi anni si sono accumulati . Le richieste del Comitato e di Libera sono state:

1)Procedere a dare risposta in tempi certi alle 200 domande presentate di regolarizzazione. dotando del personale necessario l’Aterp. Un segnale importante sia per i cittadini che in possesso dei requisiti voluti dalla legge avevano presentato la domanda e attendono da anni una risposta, che per il resto degli occupanti abusivi che potranno a loro volta acquistare fiducia nelle istituzioni ed avviare il percorso di regolarizzazione. Per questo serve del personale da mettere a disposizione dell’Aterp per procedere all’esame delle domande ed accertare ai sensi della legge regionale l’eventuale diritto all’assegnazione. Serve anche un supporto ed un affiancamento anche da parte delle forze dell’ordine, per continuare nell’indispensabile opera di controllo del territorio, a tutela dei cittadini per bene sia nella zona Nord che nella zona Sud, e anche come prevenzione di reati ambientali e devastazione del territorio che provocano degrado e sensazione di abbandono. Per questi motivi sarebbe anche utile in una logica di sicurezza di prossimità attivare il commissariato di Pubblica