La Ministra delle Pari opportunità e della Famiglia Elena Bonetti conclude il progetto Ri-Mediamo: oltre il conflitto e apre la giornata formativa rivolta ad Avvocati, mediatori, psicologi e assistenti sociali

Si svolgerà lunedì 07 giugno la manifestazione conclusiva del progetto “Ri-Mediamo. Oltre il conflitto” realizzato da DiGIES, ISMED, Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Camera Minorile di Reggio Calabria, con la collaborazione dell’azienda orafa del Maestro Gerardo Sacco, dell’Istituto Gemmologico Igea e dell’Unione Nazionale delle Cooperative Italiane sez. Calabria.

Ri-Mediamo oltre il conflitto è un percorso formativo di superamento e gestione del conflitto e di avviamento lavorativo-professionale rivolto a minori inseriti nel circuito penale o istituzionalizzati a vario titolo e nasce dal protocollo sottoscritto dall’Università Mediterranea, Ismed, il Tribunale per i Minorenni, la Procura e la Camera Minorile di Reggio Calabria.

La manifestazione del giorno 7 giugno si articolerà in due momenti: nella mattinata i lavori saranno aperti dai saluti del Magnifico Rettore dell’Università, del Direttore del Dipartimento DiGIES e dei rappresentanti degli enti partner. Seguirà la presentazione dei risultati del progetto e l’intervento della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, prof.ssa Elena Bonetti sulle pari opportunità per i minori che vivono contesti di marginalità e la proiezione del video con le testimonianze dei partecipanti. A conclusione della prima parte dei lavori, la consegna degli attestati ai partecipanti.

Nel pomeriggio i terrà invece una tavola rotonda “Tutela dei minori oltre il conflitto. Pari opportunità, inclusione e giustizia riparativa” presieduta dal prof. Attilio Gorassini, che vedrà la partecipazione di diversi docenti del dipartimento e rappresentanti del Tribunale dei Minori; le conclusioni della Tavola Rotonda saranno poi affidate al dott. Roberto di Palma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di RC.

La Tavola Rotonda è stata altresì accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, con l’attribuzione di 2 cf ai partecipanti.

In considerazione delle misure di prevenzione e contrasto del contagio Sars-Covid 19, sarà possibile partecipare alle sessioni della giornata online. Professionisti e studenti interessati possono richiedere l’iscrizione a formazione@ismed.it.