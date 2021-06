Confcommercio di Reggio Calabria vicina al titolare della tabaccheria di Ravagnese

“Siamo molto addolorati per quanto accaduto – dichiara il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate – e come Confcommercio, associandoci al messaggio del Presidente Giuseppe Bagnato della Federazione provinciale Tabaccai, teniamo ad esprimere solidarietà e vicinanza al titolare dell’esercizio. Dare fuoco ad un esercizio commerciale con lo scopo di convincere il titolare a vendere è un gesto vile, un’azione di violenza estrema messa in atto con disinvoltura e purtroppo frequenza nella nostra città”.

Un’azione che, continua Labate “grazie al lavoro delle Forze dell’Ordine, ha visto immediatamente individuati ed arrestati i colpevoli ma che, come pure si legge nell’ordinanza di custodia cautelare, rappresenta la dimostrazione della sfrontatezza mafiosa che non ammette forme di opposizione, che pretende e reagisce, specie con violenza, per sbaragliare la concorrenza”.

“A colpire è la superficialità ed il disprezzo per la vita altrui con cui vengono compiuti questi atti – conclude Labate. Siamo vicini ai titolari dell’esercizio ed assieme a FIT ci adopereremo a loro fianco per le necessità del caso. L’invito è a non farsi scoraggiare ed a riprendere l’attività con sempre maggiore determinazione. Allo stesso tempo, rivolgiamo un plauso all’azione che quotidianamente le Forze dell’Ordine – alle quali Confcommercio assicura sostegno e collaborazione – pongono in essere per garantire la sicurezza della collettività”.