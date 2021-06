A Concessa le buche in strada stanno diventando delle voragini. Prossima la protesta

Riceviamo e pubblichiamo – “Sig. Sindaco la strada di Concessa è piena di buche pertanto pericolosa per gli automobilisti e per le persone.

Inoltre quando piove l’acqua dell’autostrada forma un fiume nella strada, cosa nota a tutti da anni.

Sindaco se il comune non ha soldi per tappare le buche ci autorizzi per iscritto e ci penseremo noi comprando del catrame nei sacchi, con i nostri soldi.

Sig. Sindaco se cio’ non avviene nel breve tempo di una settimana uno di noi si incatenerà davanti a palazzo San Giorgio, ovviamente dopo aver informato tutti gli organi di stampa.

Il Presidente del Consiglio Comunale ha effettuato un sopralluogo, se non ci credete domandate a lui.

restiamo in attesa di una eventuale risposta.

lunga vita alla nostra città.

cordialità

Francesco Delfino”