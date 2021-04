MICU 1906 è il miglior olio extravergine fruttato leggero d’Italia secondo Gambero Rosso

Soddisfazione ed emozione in Olearia San Giorgio per il massimo riconoscimento conferito dalla “Guida agli oli d’Italia 2021” della prestigiosa rivista di enogastronomia Gambero Rosso all’olio extravergine Micu 1906, nella categoria fruttato leggero. Per la famiglia Fazari il nome Micu ha un particolare valore affettivo e simbolico; veniva chiamato così il fondatore dell’azienda, Domenico Fazari, padre di 10 figli.

L’Olearia San Giorgio nel 2017 gli ha voluto dedicare un olio per ricordarlo, a 40 anni dalla scomparsa e per ricordare l’ammirevole opera da lui iniziata in tempi duri, nel periodo dell’ultima guerra. L’olio del ricordo è stato denominato MICU, ha un’edizione annua limitata, 1906 bottiglie, come il suo anno di nascita. Per questo eccellente extravergine vengono selezionate le migliori olive della varietà ottobratica, che egli tanto amava, a cui si aggiunge un 30% circa di un’altra ottima varietà calabra, la cassanese.

L’extravergine top di gamma MICU esprime un fruttato medio-leggero, sentori pronunciati di erba tagliata fresca, note spiccate di mandorla e anche di foglia di pomodoro; il piccante e l’amaro sono equilibrati. Impiego e abbinamento consigliati: a crudo su tutto, rivela il suo pregio su arrosti di carne, su pesce grigliato e su insalate di verdure di campo spontanee. Sui legumi, ed in particolar modo su quelli freddi, esprime il meglio di sé trasformando il pasto in piacevolezza unica.