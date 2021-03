Su “Il Venerdi” di Repubblica il reportage sulla sanità calabrese a cura di Giuseppe Smorto

L’inserto “Il Venerdi” di Repubblica oggi apre un focus sulla sanità calabrese.

La situazione – complessa e in qualche caso drammatica – in cui versa da decenni l’intero comparto è analizzata a fondo da Giuseppe Smorto.

“Benvenuti al Sud del Sud, dove la salute non è un diritto sancito dall’articolo 32 della Costituzione. Dove il welfare è fatto da uomini di buona volontà, ma c’è bisogno di supereroi” scrive Smorto in apertura del pezzo dal titolo “Per la Calabria non c’è cura”.

Un reportage forte, senza sconti, senza giri di parole, che ti lascia in bocca il gusto dolceamaro dello sfascio assoluto in mezzo al quale, tuttavia, riescono anche a fiorire, miracolosamente delle eccellenze che, però, rischiano di scomparire…