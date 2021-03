Nuova linea di confetture e marmellate dell’azienda Calabria & Calabria

Calabria & Calabria rappresenta sicuramente un esempio sul nostro territorio poiché caratterizzata da una filiera corta, dall’interesse per la salute del consumatore e dalla tutela e promozione del nostra bellissima regione.

L’amore per la Calabria, che i fondatori definiscono come una Terra accogliente, calorosa e ricca di tradizioni millenarie, traspare dalla dedizione e dall’accuratezza che l’impresa impiega nella costituzione dei propri prodotti, che sono 100% naturali e genuini.

L’azienda realizza prodotti gustosi e soprattutto genuini poiché privi di conservanti, coloranti e insaporitori chimici: gli additivi vengono sostituiti da elementi completamente naturali!

Con il lancio della nuova linea di confetture e marmellate MIA l’azienda Calabria & Calabria SI E’ POSTA L’OBIETTIVO DI RECUPERARE LE TRADIZIONI E I SAPORI DEL TERRITORIO , L’OFFERTA CHE NE DERIVA PERMETTE DI RISCOPRIRE IL VERO GUSTO DEL SUD ITALIA E DEI PRODOTTI CHE DA SEMPRE LO CARATTERIZZANO, ATTRAVERSO UN PROCESSO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CAMPAGNE E DEGLI AGRUMETI COSI’ DA RILANCIARE L’ECONOMIA LOCALE.

PREPARAZIONI GENUINE E RAFFINATE CHE SAPRANNO RENDERE SPECIALE LA TUA TAVOLA E TI PORTERANNO ALLA SCOPERTA DI UN TERRITORIO UNICO PER BELLEZZA E VARIETÀ DI MATERIE PRIME.

PREPARAZIONI CON QUANTITATI DI FRUTTA SUPERIORI AL 70%.PROFUMO INTENSO E GUSTO ROBUSTO, VENGONO PREPARATE CON FRUTTA FRESCA DI STAGIONE DI ALTA QUALITÀ, RACCOLTA AL GIUSTO GRADO DI MATURAZIONE; NELLA LAVORAZIONE VENGONO UTILIZZATI TEMPI DI COTTURA LENTI E NON VENGONO AGGIUNTI COLORANTI NÉ ADDITIVI CONSERVANTI.

IDEALI PER LA PRIMA COLAZIONE, DISPONIBILI IN VARI GUSTI. OTTIME PER PREPARARE DOLCI E MERENDE E PER ESSERE UTILIZZATE IN ACCOMPAGNAMENTO A YOGURT E CEREALI . USATELE PER VARIEGARE TORTE E CREME E PER ARRICCHIRE FRULLATI , SMOOTHIE E FRAPPE’.CONSIGLIAMO VIVAMENTE L’ABBINAMENTO A SALUMI, CARNE (ARROSTI E BOLLITI) E FORMAGGI MOLTO SAPORITI

Calabria & Calabria VI ASPETTA CON PIACERE PER FARVI DEGUSTARE LE PROPRIE DELIZIE NELLA NUOVA SEDE PRODUTTIVA SITA NELLA Z.I. DI POLISTENA. RICORDIAMO INOLTRE CHE L’AZIENDA SI OCCUPA DI LAVORAZIONI IN CONTOTERZI, PRIVATE LABEL , SVILUPPO E RICERCA DI NUOVI PRODOTTI .