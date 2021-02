Consigliera di Parità Città Metropolitana di Reggio Calabria: “Si rimuovano manifesti affissi nella nostra Città da “Provita & Famiglia”

Con nota inviata sabato 13 febbraio u.s. al Sindaco, alle assessore Palmenta e Calabria, all’amministratore delegato di Hermes ed alla Suap di Reggio Calabria, ho chiesto la rimozione dei manifesti affissi nella nostra Città da “Provita & Famiglia”.

Ritengo doveroso trasmettere il contenuto della nota per spiegare le motivazioni della posizione assunta nel mio ruolo di Consigliera di Parita’ che, lungi dal voler censurare un pensiero, era diretta a stigmatizzare un messaggio dai toni violenti e discriminanti non consentiti anche dal regolamento comunale.

”

Con rammarico devo prendere atto che nella nostra Città sono stati affissi manifesti a cura di “Provita & Famiglia” nei quali viene rappresentata la figura di una giovane donna con il seguente messaggio “il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stopaborto”.

Ritengo che tale affissione violi il regolamento comunale nella parte in cui si dispone che è vietata ogni forma di esposizione pubblicitaria di immagini, contenuti e messaggi che istighino alla violenza ed alla discriminazione anche alla luce delle risoluzioni e degli indirizzi dettati dalla Comunità Europea in tema di pubblicità discriminatoria, violenta e sessista.

Ricordo che:

– in data 3 settembre 2008 è stata approvata dal Parlamento Europeo la risoluzione n.2038 relativa all’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini (2008/2038 INI);

– Con risoluzione del Parlamento Europeo del 12 marzo 2013 sull’eliminazione degli stereotipi di genere nell’Unione europea (2012/2116 (INI) si sottolinea” l’importanza di promuovere la rappresentazione dell’immagine femminile rispettando la dignità delle donne e di combattere i persistenti stereotipi di genere, in particolare la prevalenza di immagini degradanti, nel pieno rispetto della libertà di espressione e della libertà di stampa”;

– Che la Commissione del Parlamento Europeo per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere, con la relazione n. A6-0199/2008 ha evidenziato come “la pubblicità alimenta e consolida gli stereotipi di genere determinando un impatto negativo sulla parità e che dalla stessa relazione si rilevano i seguenti aspetti: Gli stereotipi sulle differenze di genere proposte dalla pubblicità producono sugli individui un processo di svilimento per cui sia il corpo delle donne come quello degli uomini vengono rappresentati come oggetti sebbene continuino ad essere le donne quelle che ne soffrono maggiormente le conseguenze. Ridurre un essere umano a oggetto espone potenzialmente l’individuo alla violenza e all’offesa. – Le politiche per la parità di genere devono essere finalizzate anche ad evitare che le persone, a qualunque età, subiscano continuamente ed anche involontariamente l’esposizione continuata a messaggi oggettualizzanti e stereotipizzanti .

– Con la legge 194/78 l’Italia ha sancito il diritto della donna a fare le proprie consapevoli scelte in tema di aborto.

Mi corre l’obbligo di evidenziare che i manifesti oggetto della presente nota creino una profonda discriminazione nei confronti delle donne e inneggino alla violenza.

Ritengo, infatti, che l’utilizzo di un corretto linguaggio quando si parla di aborto e salute riproduttiva sia fondamentale per permettere di creare una visione reale e rispettosa nell’opinione comune.

L’utilizzo, invece, di un linguaggio violento e strumentale (quale l’uso del termine SOPPRESSIONE) aumenta e favorisce lo stigma percepito nei confronti delle persone che ricorrono all’aborto.

Con l’aggravante che la cartellonistica pubblicitaria rende i messaggi visibili e accessibili ai minori (segnalo che uno dei manifesti è affisso proprio davanti ad una scuola elementare) contribuendo ad alimentare un immaginario collettivo che ancora oggi si fonda su errate convinzioni e su una retorica violenta e colpevolizzante.

Con la legge 194/78 l’Italia ha sancito il diritto della donna a fare le proprie consapevoli scelte, mentre il messaggio dei manifesti in oggetto induce a ritenere come “assassina” la donna che assume tale decisione veicolando messaggi di violenza, offensivi del diritto di autodeterminazione della donna ed intrinsecamente sessisti perché lesivi della dignità delle donne che legalmente decidono di abortire.

Invito quindi l’Amministrazione comunale, in ossequio ai principi e leggi sopra esposte, a disporre l’immediata rimozione dei manifesti pubblicitari e, confidando nell’accoglimento e condivisione delle suestese rimostranze, porgo distinti saluti.

Avv. Paola Carbone

Consigliera di Parità

Città Metropolitana di Reggio Calabria