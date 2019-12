Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Venerdì 20 dicembre 2019, alle ore 17:30, nella Sala convegni del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, lo stesso Museo, il Centro Internazionale Scrittori con la collaborazione del Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria, presentano il volume “La longevità inizia da bambini” di Walter Longo e un team di esperti di nutrizione pediatrica. Intervengono il direttore del Museo, dott. Carmelo Malacrino e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Introduce Pasquale Amato, Storico, docente presso l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria. I giornalisti Giorgio Neri e Santo Strati intervisteranno la Dottoressa A. Claudia Romeo, che ha collaborato alla redazione del volume come componente del Team di giovani pediatri che ha affiancato il prof. Longo. A. Claudia Romeo, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Pediatria, è dirigente medico presso l’unità operativa di patologia neonatale e terapia intensiva neonatale di Catanzaro, è autrice e co-autrice di diverse pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Ha collaborato con il Prof. Walter Longo, scienziato di fama internazionale, al libro “La longevità inizia da bambini”. I ricavati dalla vendita del libro sono devoluti alla ricerca scientifica per sviluppare cure e terapie integrative onde prevenire le malattie associate all’invecchiamento.