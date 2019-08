Catanzaro, manutenzione verde pubblico: il programma degli interventi di agosto

L’assessore all’Ambiente, Domenico Cavallaro, ha comunicato il programma di manutenzione del verde pubblico previsto per le prossime settimane ed eseguito da Verdidea.

Le squadre di operai saranno a lavoro per lo sfalcio delle aree verdi, la squadratura delle siepi, l’eliminazione del secco e la pulizia del territorio.

Dal 5 al 10 agosto: parco Genziana, giardini di via Gravina, rotatoria di Siano, giardini di Santa Maria, polifunzionale Giovino, circoscrizione Santa Maria, parco di Santa Maria (di fronte il Tiramisù), anfiteatro e parco in prossima della scuola delle suore di Santa Maria, rotatoria via Lucrezia della Valle, giardini della chiesa di Santo Janni, lungomare di Lido, giardino di fronte scuola Casciolino, via Acri, piazza Brindisi, Corvo, villa Margherita.

Dal 19 al 24 agosto: parco via Massara, area Teti, giardini Santacroce, corso Mazzini, piazza dante, rotatoria Santo Janni, lungomare Lido, Pistoia, villa Margherita, aree verdi delle scuole elementari e medie.

Dal 26 al 31 agosto: scuole elementari e medie, Pistoia, villa Margherita, parco di via Bezzecca (Corvo), parco dei Frutti, parco Dalla Chiesa (ex Ghiacciaia), villa Pepe, scuole elementari e medie, lungomare Lido.