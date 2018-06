Con 1 kg di droga in valigia a Rosarno, arrestato 29enne (FOTO)

Dopo una perquisizione è stato ritrovato con 1 kg di droga in valigia a Rosarno mentre viaggiava su un bus di liena, per questo motivo è stato arrestato

Nel corso di un servizio di controllo del territorio eseguito nei giorni scorsi, che ha visto impiegate oltre 150 pattuglie delle Compagnie di Gioia Tauro, Taurianova e Palmi, sono state arrestate 2 persone, una persona deferita in stato di libertà, inoltre sono state controllate complessivamente 855 persone e 601 veicoli, eseguite 40 perquisizioni domiciliari e personali, nonché elevate sanzioni per violazioni delle norme sulla circolazione stradale per circa 10.000 Euro.

In particolare in Contrada Olmelli di Rosarno, i Carabinieri della locale Tenenza, hanno arrestato in flagranza di reato, Antonino De Maio, 29enne di Gioia Tauro, incensurato, perché, all’esito di perquisizione veicolare eseguita a bordo di un bus di linea della società “Aurora”, è stato sorpreso mentre trasportava una valigia con all’interno circa 1,5 kg di canapa indiana. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato, al termine degli adempimenti di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria – Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.