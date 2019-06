Manno attacca Oliverio: “Un maratoneta con iniziative dal sapore elettorale”

Condividi

“Ogni giorno un’iniziativa istituzionale che ha tutto il sapore di campagna elettorale. E la Regione paga! “Esordisce così Grazioso Manno nel commentare l’attività instancabile in questo periodo del Presidente della Regione Mario Oliverio che “stranamente” non si sottrae a nessuna occasione di incontro e invito. “Il 23 Novembre 2014 – analizza Manno – Oliverio ed il centrosinistra stravincono le elezioni.

“Rivoltero’ la Calabria come un calzino”, afferma solennemente Oliverio; una frase pronunciata per la verità da tanti altri Governatori prima di lui. Partenza a razzo, mini Giunta politica, poi tutto cambia ed Oliverio nomina assessori tecnici. Da allora ” un cambio di passo si” ma in senso negativo. La struttura regionale sembra imbalsamata, molti Dirigenti – prosegue – sono quelli di sempre, magari con più incarichi di rilevante importanza, ogni cosa va a rilento, i cittadini non frequentano più la Cittadella perché non trovano interlocutori; tutti i settori lamentano un’andatura lenta (anzi lentissima) della macchina burocratica ma, soprattutto di chi ha in mano le levi del potere: il Presidente Oliverio. Promesse annunciate e mai mantenute, continui rinvii di incontri, riunioni, appuntamenti. Ritardi di ore del Governatore ad iniziative programmate da tempo.

Oggi, assistiamo dopo 4 anni e mezzo dalle ultime elezioni regionali ed a pochi mesi dalla fine della legislatura, che Oliverio è diventato un maratoneta. Ogni giorno un’iniziativa, un convegno, un incontro, riunioni le più varie, comunicati stampa a più non posso. La domanda direbbe qualcuno sorge spontanea: sono iniziative istituzionali o puramente elettorali ? A me – annota Manno – pare che lo slogan scelto da Oliverio (La Calabria cambia passo ) sia uno slogan elettorale! Ma il Governatore non aveva promesso che non si sarebbe più ricandidato? Ha “cambiato passo” anche su questa solenne promessa? E questo improvviso “cambio di passo ” non ha forse il sapore di una vera e propria campagna elettorale? E se così è, significa che Oliverio forse sta usando il logo della Regione, i soldi della Regione, le strutture della Regione per fini personali ed elettorali: tutto ciò non può essere consentito! Nessuno dell’opposizione – chiede- ritiene di sollevare il problema? Oliverio – afferma Manno – ha orchestrato una vera e propria campagna elettorale usando probabilmente fondi regionali e chissà a quante altre iniziative assisteremo, realizzate con fondi pubblici ma chiaramente dal sapore elettorale.

Ha veramente “cambiato passo ” il Governatore (sicuramente con i preziosi suggerimenti di persone interessate), ma sono convinto che ormai sia troppo tardi. Ormai non c’è iniziativa che tenga: la sconfitta, elettorale è dietro l’angolo. E sarà un’amara sconfitta,di proporzioni gigantesche.

La Calabria – conclude Manno – doveva “cambiare passo ” già dall’inizio della legislatura. Ora caro Presidente, non c’è più tempo per fare il maratoneta”.