Denunciato un giovane per furto aggravato di un motociclo

Qualche giorno fa, è stato denunciato in stato di libertà, C.F., un giovane del 1993 di Lamezia Terme, con svariati pregiudizi di polizia, perché resosi responsabile del reato di furto aggravato di un motociclo.

L’uomo, dopo aver contattato, sotto falso nome, un giovane inserzionista della provincia di Cosenza, che aveva messo in vendita la propria motocicletta con inserzione pubblicata sui sito “Subito.it”, con uno stratagemma si era fatto trasportare in questo centro cittadino il motociclo chiedendo al proprietario di volerlo provare per le vie della città prima di acquistarlo. Avuto il benestare del proprietario, il C.F. si poneva in sella al mezzo e si dileguava facendo perdere le proprie tracce.

Inutili sono stati i numerosi tentativi effettuati dal giovane cosentino volti a rintracciare telefonicamente C.F.

Soltanto a questo punto il venditore si è rivolto al Commissariato di P.S. di Lamezia Terme per denunciare l’accaduto.

Le immediate indagini avviate dalla polizia del Commissariato hanno permesso di rinvenire in un garage ubicato in via Boccaccio, in uso al denunciato, il motociclo asportato.

Il veicolo dopo le formalità di rito è stato restituito al legittimo proprietario mentre il. C.F. è. stato denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato.