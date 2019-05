Messina – Maria Fernanda Gervasi lancia la sfida in Europa

Condividi

Si svolgerà sabato 11 maggio alle ore 10.30 la presentazione della candidatura di Maria Fernanda Gervasi a Messina presso la Chiesa di Santa Maria Alemanna.

Saranno presenti l’On. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Fratelli d’Italia, l’On. Ella Bucalo, parlamentare nazionale di FdI, il coordinatore regionale Manlio Messina e il coordinatore per la città metropolitana Pasquale Currò.

Sono inoltre previsti interventi dal mondo delle associazioni tra cui esponenti di Rete Civica, del comitato DecentraMe e del Forum delle Famiglie.

Maria Fernanda Gervasi è candidata alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, elezioni che si terranno il prossimo 26 maggio.

“Siamo pronti e motivati – dichiara la giovane candidata di Fratelli d’Italia – per fare la nostra parte in un’Europa più vicina ai giovani e alla Sicilia. Ecco perché scegliamo, insieme, un programma trainato dai valori di Fratelli d’Italia e dall’importanza di rimettere al centro del dibattito europeo le infrastrutture, l’emergenza occupazionale e le tematiche legate al mondo della famiglia.”