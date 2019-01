Crotone – Rotatoria SS 107 Marco Lorenzon, sabato mattina l’avvio ai lavori

Condividi

Sabato 19 dicembre alle 10 del mattino il sindaco di Rende Marcello Manna sarà sul posto con l’assessore ai trasporti della Regione Calabria Roberto Musmanno e l’Anas per dare l’avvio dei lavori ufficiale alla realizzazione della rotatoria sulla strada statale 107 Silana Crotonese nei pressi dello stadio Marco Lorenzon.

L’opera finanziata da Anas con un investimento di 500.000 Euro, su impulso dell’amministrazione comunale guidata da Marcello Manna , consentirà di mettere in sicurezza un tratto viario tristemente noto per aver registrato nel corso degli anni numerosi incidenti. Al fine di limitare al massimo i disagi i lavori dureranno all’incirca 3 mesi con interventi in notturna e la zona non sarà quasi mai interdetta al traffico veicolare. In maniera alternativa saranno chiuse le rampe di accesso alla statale, rispettivamente via Ciro Menotti e via Papa Giovanni XXIII, poi si procederà alla chiusura parziale della statale con possibilità di transito a senso unico alternato. Lo stesso sindaco di Rende Marcello Manna presenta la giornata attesa dai cittadini rendesi per oltre 10 anni: “in questi mesi abbiamo lavorato a stretto contatto con Anas e Regione. La rotatoria così come è stata progettata consentirà di rendere più agibili gli ingressi sulla SS107 veicolando il traffico in un punto particolarmente critico dell’arteria. Si eviteranno inoltre il ripetersi di pericolosissime infrazioni da parte degli automobilisti: inversioni del senso di marcia, sorpassi azzardati ed immissioni in carreggiata vietati, superamento dei limiti di velocità in un tratto che attraversa la città”.