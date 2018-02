CSV Crotone organizza seminario formativo “Il nuovo servizio civile universale”

Condividi

Il Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” di Crotone ha organizzato il seminario formativo “Il nuovo servizio civile universale” che si svolgerà nella giornata di martedì 6 febbraio 2018, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso i locali del CSV “Aurora” siti in Crotone alla via Roma n. 177.

Il seminario si colloca nell’ambito del percorso formativo dedicato alla Riforma del Terzo Settore ed è finalizzato alla trasmissione delle conoscenze relative al servizio civile universale alla luce delle importanti innovazioni introdotte dalle recenti normative.

I temi oggetto del seminario formativo saranno trattati da Antonio Scaramuzzino dell’Arci Servizio Civile Calabria e da Paolo Guerriera del Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” – Crotone.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di adesione reperibile sul sito www.csvcrotone.it da far pervenire sottoscritto a mezzo posta o a mano (CSV Crotone, Via Roma n. 177 – 88900 Crotone) oppure per e-mail all’indirizzo formazione@csvcrotone.it entro il 5 febbraio 2018. Qualora il numero di adesioni sia superiore alla disponibilità dei posti si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande pervenute alla scadenza con il limite di due adesioni per organizzazione.

Si rammenta che le attività formative realizzate dal CSV Aurora sono gratuite.