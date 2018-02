Cosenza e Rende ospitano il Congresso d’Inverno del Distretto Lions 108 YA

Condividi

Il Teatro Comunale di Cosenza, Alfonso Rendano, situato nel centro storico della Città, sarà la location prestigiosa per la serata inaugurale del VII Congresso d’Inverno del Distretto Lions 108YA, che si terrà nei giorni 24, 25 e 26 febbraio. Il Congresso , che rappresenta uno degli eventi più significativi per la vita dei Clubs Lions, vedrà la partecipazione di centinaia di soci Lions, provenienti da Campania, Basilicata e Calabria e la presenza delle massime autorità lionistiche d’Italia. Dopo la cerimonia d’apertura, la serata sarà allietata dal Coro e Orchestra del Liceo Statale “Lucrezia della Valle di Cosenza”. I lavori, presieduti dal Governatore Distrettuale del Distretto 108YA Francesco Capobianco, continueranno nei giorni successivi, presso il Teatro Garden della vicina città di Rende. Il Congresso d’Inverno rappresenta per il mondo dei Lions, un passaggio importante di riflessione e confronto per la politica sociale e culturale che i Clubs svolgono sui rispettivi territori all’insegna del motto “We Serve”. In particolare, esso si configura come l’evento strategicamente rilevante ai fini delle azioni da porre in campo nelle cinque aree programmatiche internazionali: vista, fame, ambiente, cancro infantile e diabete, prima della conclusione dell’anno sociale. L’occasione è molto attesa dai Clubs Lions di Cosenza per annunciare un passaggio di consegne importante. Per la prima volta dopo 60 anni di attività lionistica la carica di Governatore Distrettuale per l’anno sociale 2019/2020, sarà ricoperta da un suo autorevole rappresentante ing. Nicola Clausi apprezzato professionista e membro impegnato a livelli alti nel mondo dei Clubs Lions.