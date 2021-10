Vicenza-Reggina, le pagelle amaranto

Turati 6,5 – Una sola uscita abbozzata e poi non effettuata, per il resto grande sicurezza nonostante si tratti quasi di un esordiente classe 2001.

Loiacono 6 – Spingere non è il suo forte, ma il capitano offre una prova di grande sostanza e si fa trovare pronto dopo che non aveva giocato neanche un minuto in quest’inizio di stagione. Prova attenta per lui che più che un terzino di spinta è ormai un difensore centrale.

(75′ Lakicevic S.v.)

Cionek 6 – Si prende qualche rischio, ma è sempre efficace.

Stavropoulos – Titolare dopo tre esclusioni, è sempre puntuale e preciso nelle chiusure. Non sempre bello da vedere

Di Chiara 6 – Nel primo tempo spinge con continuità, soprattutto nella prima parte della gara. Poi svolge una prova di grande attenzione, con tante chiusure di diagonali e presenza sui palloni aerei.

Bianchi 6 – Tanta legna e qualche tentativo dalla distanza.

(64′ Hetemaj 6 – Come Bianchi è protagonista del famigerato “lavoro oscuro”.)

Crisetig 6 – Partita non all’altezza. Sbaglia un po’ troppo per i suoi standard e nel primo tempo si fa beffare troppe volte da Dalmonte. La generosità, però, non manca e la squadra fa passare in secondo piano una prova un po’ opaca per chi è da considerare un giocatore importante.

Ricci 6- Dopo qualche prova da encefalogramma “calcisticamente piatto”, si fa vedere nelle dinamiche del gioco. Manca, però, ancora qualità nelle giocate.

(64′ Laribi 6 – Più copertura che qualità, da lui ci aspetta forse il contrario. Ma per oggi va bene così),

Ménez 6 – Il tempo di qualche giocata da Menez (poche a dire il vero), la dimostrazion di essere dentro la partita e soprattutto dentro il progetto della Reggina. Come rientro è promettente.

(70′ Rivas S.v.),

Bellomo 6,5 -Tanti palloni giocati con intelligenza, non sempre al massimo della precisione. Bellomo, però. è uno di quelli che ormai c’è sempre indipendentemente dalla posizione.

(75′ Cortinovis S.v.)

Galabinov 6,5 Tocca dieci palloni, uno lo manda in porta.

Aglietti 6 – Bisognava vincere. Prova pragmatica e baricentro abbassato nella ripresa. Gli episodi stavolta sorridono.