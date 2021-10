Reggina-Parma, ancora un’impennata nella vendita dei biglietti, il punto

È stata un’altra giornata di grande presenza dei tifosi della Reggina nei punti vendita in cui è possibile acquistare il biglietto per la sfida contro il Parma, sebbene i tagliandi si possano acquistare anche on line. E quella che era un’impressione fornita dall’impatto visivo è stata confermata dai dati.

La Reggina, contro i gialloblu di Gigi Buffon, sarà spinta da una considerevole quantità di sostenitori amaranto pronti a rendere un inferno lo stadio Oreste Granillo. Il match di domenica è molto importante, tenuto conto che servirà a misurare le ambizioni della truppa di Alfredo Aglietti, e non a caso sono stati in tanti tra i calciatori a spendersi per chiamare il supporto del pubblico.

Quella contro il Parma, tra l’altro, sarà l’ultima gara senza possibilità di sottoscrivere un abbonamento, tenuto conto che la società ha messo in vendita delle tessere che varranno per il ciclo delle cinque partite successive e che permetteranno di chiudere il girone d’andata, con l’auspicio che per il ritorno si possa vendere un abbonamento per tutte le gare. Molto, in tal senso, dipenderà dall’evoluzione delle cose a livello epidemiologico.

Nel frattempo quando mancano ancora tre giorni alla chiusura del botteghino per Reggina-Parma (biglietti in vendita anche domenica) si è abbondantemente superata quota 5000 (circa 5200 al momento).

Reggina-Parma, dove acquistare i biglietti

Oltre alla biglietteria dello Store di Piazza Duomo, sarà attivo il punto vendita presso Largo Botteghelle (Lato Monte PalaBotteghelle). Sarà inoltre possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia: un ulteriore passo, verso una componente importantissima della nostra storia ultracentenaria. Sul portale VivaTicket infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Orari Biglietteria Store Piazza Duomo: martedì 19 ottobre dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, mercoledì 20 ottobre, giovedì 21 ottobre, venerdì 22 ottobre e sabato 23 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (chiuso la domenica).

Orari punto vendita Largo Botteghelle: martedì 19 ottobre dalle ore 12:00 alle ore 20:00 (no stop), mercoledì 20 ottobre, giovedì 21 ottobre, venerdì 22 ottobre e sabato 23 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (no stop); domenica 24 settembre dalle ore 8:00 alle ore 16:15 (no stop).

Reggina-Parma, i prezzi